Rio de Janeiro - RJ - 19/08/2020 - Policia - Policiais civis fizeram uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, regiao metropolitana do Rio. Os Agentes estvam a procura de um cemiterio clandestino usados por criminosos da regiao para enterrar seus desafetos - na foto, barricadas nas vias de acesso ao local - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/10/2021 07:49

Rio - Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar atuam no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (28). Até o momento, não há registro de tiroteio, prisão, ou apreensão.

Segundo a Polícia Militar, o objetivo da ação é localizar e prender criminosos, apreender armas e remover as barricadas que impedem a passagem de veículos militares nas ruas da comunidade.

PM atua também na Zona Norte

Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) também realizam uma operação, esta nas comunidades Jorge Turco, Mundial e Palmeirinha, entre Coelho Neto e Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. Ainda não há balanço da ação.