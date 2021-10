(Arquivo) O prefeito Eduardo Paes e o vereador Carlo Caiado durante campanha eleitoral - Divulgação

Publicado 28/10/2021 16:15

Rio - O presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado (Dem), vai assumir pela primeira vez a cadeira de prefeito da cidade do Rio de Janeiro na próxima semana. É que Eduardo Paes (PSD) e o vice-prefeito, Nilton Caldeira, estarão na Europa no período. O presidente da Câmara ocupa o cargo na ausência do vice.

Carlos Caiado ficará três dias como prefeito interino: entre segunda-feira (1) e quarta-feira (3). O prefeito Eduardo Paes embarcou na noite de quarta-feira (27) para a Espanha e, em seguida, participará do evento Web Summit Lisboa, uma feira internacional de negócios ligados à tecnologia. A cidade do Rio concorre com Porto Alegre para receber o evento.

Já Caldeira, representará no Rio na assembleia da União das Cidades Íbero-americanas (UCCI), em Madri, e também participará do Web Summit. Ele retorna ao Rio no próximo dia 8.