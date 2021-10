O sargento Jamilton Machado de Assis, de 43 anos, foi baleado enquanto estava em deslocamento - Redes sociais

Publicado 28/10/2021 14:58

Rio - O sargento da Polícia Miliar Jamilton Machado de Assis, de 43 anos, será enterrado nesta sexta-feira (29) no Rio. O sepultamento está previsto para acontecer às 10H, no Cemitério Memorial Jardim da Saudade, em Sulacap. O PM foi morto após ter sido baleado durante um ataque a tiros na Zona Norte do Rio.

O policial estava na corporação desde 2009. Atualmente era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. Jamilton deixa esposa e dois filhos gêmeos.

Segundo a PM, o sargento foi baleado na cabeça no fim da manhã de quarta-feira (27) no momento em que passava de viatura na Avenida Dom Hélder Câmara, na altura do viaduto de Benfica.

Jamilton foi socorrido por colegas de farda e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos. Após os primeiros socorros, foi transferido para a UTI do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) na Penha.

Ele seria levado para o Hospital Central da PM, no Centro, mas não resistiu aos ferimento e morreu no início da madrugada desta quinta-feira (28).

A Delegacia de Homicídios da Capital vai investigar a morte do policial. A polícia vai apurar se o tiro que matou o sargento partiu do Jacarezinho ou de Manguinhos.

Com a morte do PM, sobe para 48 o número de policiais militares morto na Região Metropolitana do Rio neste ano. De janeiro até esta quinta, 123 foram baleados no Rio.