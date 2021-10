FIA e Defensoria Pública lançam cartilha de prevenção ao desaparecimento de crianças - Reprodução/Internet

Publicado 28/10/2021 14:32 | Atualizado 28/10/2021 16:04

Rio - O programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), em parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, lançaram, nesta quinta-feira (28), uma cartilha de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes. O intuito é informar sobre como evitar e como agir nesses casos.

"Ficamos muito felizes com o avanço do Programa SOS nesses 25 anos e com as parcerias estabelecidas. Esta cartilha desenvolvida em parceria com a Defensoria Pública é mais uma conquista da FIA e do nosso estado em defesa e proteção das nossas crianças", disse a presidente da FIA, Cléo Hernams.

"Uma das piores violações e violências contra a criança é seu desaparecimento. A menina ou menino perde suas referências. As famílias ficam sem chão. Sempre a espera de um 'ainda'. Para prevenir essas situações, produzimos, junto com a FIA, esta artilha informativa", apontou o defensor público Rodrigo Azambuja.

A cartilha foi idealizada pelas coordenadorias da Infância e Juventude (Coinfancia), de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDEDICA) e Geral de Programas Institucionais (COGPI), com assessoria técnica do Programa da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), responsável pelo SOS Crianças Desaparecidas.

Também está em elaboração um trabalho de integrar as bases de dados da FIA e da Defensoria Pública para agilizar o processo de divulgação e localização dos desaparecidos. O sistema disparará um alerta em tempo real com foto e informações do desaparecido sempre que houver um novo caso ou localização. A integração já acontece com o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID) e Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos Ministério Público Estadual e Federal (Sinlalid).

Como evitar o desaparecimento de crianças

- Procure sempre identificar a criança ao sair de casa

- Faça a carteira de identidade ainda na infância

- Mantenha as crianças sob supervisão constante de um adulto

- Não deixe um criança não toma conta de outra criança

- Não demore 24h a denunciar à polícia

- Nunca ignore uma criança sozinha

- Fique atento às mudanças de comportamento

- Escute seu filho e sua filha

- Ensine as crianças a não aceitarem presentes de desconhecidos

- Não deixe crianças e adolescentes responderem a “pesquisas”

- Cuidado com acessos às mídias sociais e internet

- Sempre espere seu filho e sua filha entrar na escola

O que fazer em caso de desaparecimento:

No caso de desaparecimento registre imediatamente a ocorrência em qualquer delegacia de polícia, levando a foto mais recente que tiver da pessoa. Lembre-se também que você pode receber atendimento psicossocial do Programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para Infância e Adolescência. Confira os contatos de órgãos que podem auxiliar na busca:



Telefones: (21) 2286-8337 ou (21) 98596-5296 Programa SOS Crianças Desaparecidas da Fundação para a Infância eAdolescência - FIA/RJEndereço: Rua Voluntários da Pátria, 120 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22270-010Endereço eletrônico: [email protected] Telefones: (21) 2286-8337 ou (21) 98596-5296



Telefones: (21) 2220-5810 ou (21) 2262-1049 Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - PLID/MPRJEndereço: Av. Nilo Peçanha, 26 - 10o andar - Centro - CEP: 25010-143Endereço eletrônico: [email protected] Telefones: (21) 2220-5810 ou (21) 2262-1049



Telefone: (21) 2334-9580 Superintendência de Prevenção e Enfrentamento ao Desaparecimento de Pessoas do Estado do Rio de JaneiroEndereço: Praça Cristiano Ottoni s/no- 7º andar - Central do BrasilCentro - Rio de Janeiro - RJEndereço eletrônico: [email protected] Telefone: (21) 2334-9580



WhatsApp Desaparecidos: (21) 98849-6254 Delegacia de Descoberta de Paradeiros - DDPAEndereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 2066 - JacarezinhoRio de Janeiro - RJ - CEP: 21050-452Endereço eletrônico: [email protected] Telefones: (21) 2202-0338 ou (21) 2582-7129Facebook: Delegacia de Descoberta de ParadeirosTwitter: @DDPA_RJPrograma Desaparecidos do Disque Denúncia RJTel: (21) 2253-1177WhatsApp Desaparecidos: (21) 98849-6254



Tel: (21) 99753-1648 (WhatsApp) Coordenadoria de Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do RJEndereço eletrônico: [email protected] Casos urgentes: [email protected] Tel: (21) 99753-1648 (WhatsApp)



Endereço eletrônico Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do RJEndereço eletrônico: [email protected] Tel: (21) 96537-6060 (WhatsApp)Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do RJTel: 0800 282 2279 (dias úteis das 10h às 16h)



Também é possível comunicar um desaparecimento pelo site

O programa

O SOS Crianças Desaparecidas é um programa da Fundação Para a Infância e Adolescência – FIA – e desenvolve ações voltadas à identificação e localização de jovens desaparecidos e sua reintegração à família. O lançamento da cartilha marca também o aniversário de 25 anos do programa, que já ajudou mais de 3 mil crianças e adolescentes a serem localizados, 85% dos cadastrados na base de dados do projeto. Cerca de 568 casos ainda permanecem sem resolução.