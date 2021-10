Celebrações de São Judas Tadeu no Cosme Velho - Marcos Porto/Agência O DIA



Publicado 28/10/2021 12:33

Rio - As celebrações pelo dia de São Judas Tadeu, que acontece nesta quinta-feira (28), levaram muitos fiéis ao Santuário dedicado ao santo, no Cosme Velho, na Zona Sul. O local possui a igreja mais antifa da cidade dedicada a São Judas. No ano passado, diante da pandemia, não foi possível pedir bênçãos presencialmente. No entanto, com o avanço da vacinação, devotos do santo das causas impossíveis marcaram presença em grande número nas missas, nesta quinta-feira, fazendo pedidos e agradecimentos. Muitos não esconderam a emoção de poder voltar ao local.

O técnico de enfermagem Jonas Tadeu Oliveira, de 61 anos, contou que foi ao Santuário no Cosme Velho agradecer pela vida. "Para mim sempre é importante estar aqui. Há 61 anos que eu estou aqui. Esse ano estou comemorando, agradecendo muito, porque estamos há dois anos na pandemia. Ano passado não tivemos missa, não passamos do portão. Inacreditável estar na igreja hoje. Há 35 nos eu estava pedindo de joelho um emprego e agora estou prestes a me aposentar. Eu estou muito emocionado, eu já chorei muito, eu não estou acreditando que estou vivendo esse momento de tanta beleza, de tanta grandiosidade. O São Judas Tadeu é um parceiro para mim", disse.

São Judas Tadeu, além de ser o santo das causas impossíveis, também é padroeiro do Flamengo. O dia em homenagem ao santo acontece após a derrota do time rubro-negro por 3 a 0 para o Athletico Paranaense, pela semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã.

Flamenguista fanático, Jonas foi com a bandeira do time para a igreja, mas disse que não reza pela instituição e sim pelos jogadores. "Eu evito estar pedindo a São Judas Tadeu pelo Flamengo. Eu peço pelos jogadores, eu peço pelas pessoas, não pela instituição. Eu sou flamenguista mesmo, é muita celebração para mim esse ano".

A flamenguista Anna Clara Ferreira, de 11 anos, também foi ao Santuário pedir pelo time e pela família. "Eu fui pedir para ele ajudar a minha família, ajudar o Flamengo na Libertadores e proteger a minha família".

A mãe da Anna Clara, Ana Paula Ferreira, de 40 anos, contou que todo ano vai com a filha comemorar o dia de São Judas Tadeu e o aniversário dela, pois é tradição da família toda. "É meu aniversário hoje, então, já é uma tradição da minha mãe, do meu pai. A minha mãe já era devota dele e eu nasci no dia dele. Eu tive a Anna Clara que é flamenguista doente, ela foi pedir pelo Flamengo dela, pedir pela Libertadores. Ontem (27) foi choroso para eles. Mas todo ano de manhã eu estou lá. Ano passado fiquei na porta, assisti da porta a missa, mesmo fechada eu fui".

O Cardeal Orani João Tempesta também comemorou o dia de São Judas Tadeu e São Simão com uma publicação no Facebook. "Hoje celebramos a festa de #SãoSimãoESãoJudasTadeu, apóstolos e mártires. Rezemos por toda a Igreja para que jamais desanime de sua missão, rezemos pelos sucessores dos apóstolos e rezemos por toda a atividade evangelizadora da Igreja. São Judas Tadeu e São Simão, rogai por nós e por todos os que vos honram e invocam o vosso auxílio. Amém!", escreveu.

Programação no Santuário São Judas Tadeu:

Nesta quinta-feira, o Santuário São Judas Tadeu vai estar aberto até às 22h. Segundo a instituição, algumas missas devem acontecer ao longo do dia, no entanto sem horário definido. As tradicionais barraquinhas de lanches não estão presentes na celebração, devido a pandemia da covid-19, apenas as barracas de velas e itens religiosos.

Além da comemoração no dia do santo, haverá uma carreata, neste sábado (30), com a imagem de São Judas Tadeu passando por todas as paróquias do Vicariato Sul, com saída às 13:30h do Santuário, que estará aberto de 7h às 19h.



Outras Paróquias:

Na Paróquia São Judas Tadeu, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, estão programadas missas para o dia todo, podendo ser acompanhadas presencialmente ou online, pelo site da paróquia . Além das missas que aconteceram pela manhã e da benção dos carros ao meio-dia, terão celebrações às 14h, 16h e 18h. Após a missa das 18h, haverá uma carreata pela ruas do bairro de Icaraí.

Além dos santuários de Cosme Velho e Icaraí, outras instituições na cidade do Rio de Janeiro homenageiam o santo neste dia, por exemplo, em Padre Miguel, Anchieta, Pechincha, Vicente de Carvalho, Acari, Bangu, Galeão, Leblon, Penha, Ramos e Senador Vasconcelos.

São Judas Tadeu



São Judas Tadeu foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. No Brasil, a devoção a esse santo é muito popular e surgiu no início do século XX. Ele é conhecido como como advogado das causas desesperadas e e perdidas e invocado nos momentos de angústia. O santo é conhecido também como padroeiro do Flamengo, por isso é comum ver torcedores indo à festa litúrgica de São Judas com a blusa e bandeira do time.

