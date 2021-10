PM prende homem apontado como segurança do chefe do tráfico no Complexo de Israel - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/10/2021 07:32 | Atualizado 28/10/2021 10:41

Rio - A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira um homem apontado em investigações como segurança do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como "Peixão", chefe do tráfico no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio. A prisão ocorreu na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, em Vicente de Carvalho, por meio de informações do Disque Denúncia.

Com ele, agentes do 41ºBPM (Irajá) apreenderam uma pistola e um rádio comunicador. O caso foi encaminhado à 27ªDP (Vila da Penha).

Essa é a segunda prisão desde que a PM iniciou a ocupação no Complexo de Israel. No primeiro dia de ação, na segunda-feira, policiais da 5ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Barreira do Vasco/Tuiuti, com ajuda do Disque Denúncia, prenderam o foragido da Justiça Alessandro Soares de Souza, o "Passarinho", de 26 anos . Ligado à facção Comando Vermelho, ele era integrante do tráfico da Favela do Pica-Pau, em Cordovil. Com a mudança de facção, "Passarinho" foi se refugiar na Barreira do Vasco, em São Cristóvão.

Contra "Passarinho", havia um mandado de prisão pelo crime de roubo majorado. Ele estava envolvido em um roubo de carga de cigarro em 2018. Alessandro foi levado para 17ª DP (São Cristóvão), onde foi cumprido o mandado de prisão.