Alessandro Soares de Souza, o Passarinho, de 26 anos, foi preso na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 25/10/2021 18:24

Rio - Policiais da 5ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Barreira do Vasco/Tuiuti, com ajuda do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã desta segunda-feira, o foragido da Justiça Alessandro Soares de Souza, o "Passarinho", de 26 anos. Ligado à facção Comando Vermelho, ele era integrante do tráfico da Favela do Pica-Pau, em Cordovil. Com a mudança de facção, "Passarinho" foi se refugiar na Barreira do Vasco, em São Cristóvão.



Segundo a Polícia Militar, com objetivo de reforçar o patrulhamento na região da comunidade e para coibir o tráfico de drogas, roubos de veículos e a pedestres, equipe da Grupamento Tático de Polícia de Proximidade (GTTP) receberam a informação que o criminoso estava circulando na região. Na Rua Marechal Aguiar com Rua São Luiz Gonzaga, os agentes conseguiram localizar e prender Alessandro em um veículo junto com um homem, pertencente à comunidade do Parque União, no Complexo da Maré.



Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde ficará à disposição da Justiça. O homem que estava com ele foi liberado por não haver nada contra ele e a documentação do veículo estava em ordem.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragido da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):

(mensagens).

