Polícia interdita construção clandestina na Barra da Tijuca, Zona Oeste do RioDivulgação/ Polícia Civil

Publicado 25/10/2021 17:30

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) cumpriram ordens judiciais da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital e interditaram construções clandestinas na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira. Na Ilha da Gigóia, Barra da Tijuca, um edifício com pelo menos 30 unidades residenciais, que estava sendo construído por um suspeito de integrar a milícia na Muzema, foi interditado.

A força-tarefa da Polícia Civil deu um prejuízo de cerca de R$ 9 milhões para os responsáveis pelo empreendimento que, além de totalmente clandestino, não possuía condições de habitabilidade e apresentava risco de queda, colocando em perigo a vida de futuros moradores e os vizinhos do edifício.

Na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, foram feitas buscas na residência do suposto miliciano envolvido em construções irregulares na Ilha da Gigóia. No local, um pen-drive, uma agenda, documentos e um laptop (cuja quebra de sigilo já foi autorizada) e dinheiro em espécie foram apreendidos.



As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os responsáveis pelo empreendimento. Os órgãos ambientais administrativos também serão notificados do fato para que possam multar os responsáveis e demolir o edifício.