Ritmista da Unidos de Padre Miguel, Célia Almeida, está internada no Hospital Municipal Evandro Freire - Divulgação

Ritmista da Unidos de Padre Miguel, Célia Almeida, está internada no Hospital Municipal Evandro FreireDivulgação

Publicado 25/10/2021 16:55

Rio - A ritmista da Unidos de Padre Miguel, Célia Almeida, segue internada no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, após o ônibus que transportava integrantes da escola tombar na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso , no fim da noite de domingo (24). Ela fraturou a clavícula e realizou procedimentos para uma cirurgia nesta segunda-feira. Das 40 pessoas que estavam no veículo, 19 ficaram feridas; nenhum caso é grave.