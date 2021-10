Ônibus que levava ritmistas e componentes da Unidos de Padre Miguel tombou na Avenida Brasil, na noite de domingo (24) - REPRODUÇÃO

Ônibus que levava ritmistas e componentes da Unidos de Padre Miguel tombou na Avenida Brasil, na noite de domingo (24)REPRODUÇÃO

Publicado 25/10/2021 06:31 | Atualizado 25/10/2021 06:50

Rio - O ônibus que transportava ritmistas da escola de samba Unidos de Padre Miguel tombou na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, no fim da noite de domingo (24). Ao todo, 17 pessoas ficaram feridas, mas nenhuma com gravidade. Os componentes voltavam de uma apresentação em Niterói e seguiam para a Zona Oeste do Rio, quando foram fechados por um caminhão.

A Unidos de Padre Miguel havia participado de um evento na Acadêmicos do Cubango, em Niterói, e voltavam pela Avenida Brasil já perto da meia-noite. Segundo a agremiação, um caminhão cortou o ônibus que levava o grupo, e o motorista, ao tentar fazer uma manobra para desviar, colidiu com a mureta e tombou, na altura do Hospital Federal de Bonsucesso.

Ambulâncias e equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para socorrer os machucados. De acordo com a escola, boa parte deles se feriu com os estilhaços de vidro. Dos 17 feridos, cinco chegaram a ser encaminhados para hospitais da região e outros foram atendidos pelos próprios bombeiros, mas todos tiveram ferimentos leves.

A Cubango, que havia acabado de receber os componentes da Unidos de Padre Miguel, se solidarizou com as vítimas do acidente. A presidente da agremiação niteroiense, Patrícia Cunha, foi até o local.

"Toda nossa diretoria e componentes se solidarizam com os ritmistas da nossa coirmã, GRES Unidos de Padre Miguel, que infelizmente sofreram um acidente na noite deste domingo, ao retornarem de uma apresentação em nossa quadra. Nossa presidente Patrícia Cunha se dirigiu até o local do incidente para prestar toda ajuda necessária. Estaremos rezando e desejando pronto restabelecimento a todos!", afirmou, em nota, a Cubango.