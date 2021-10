Operação Lei Seca registra mais de 400 casos de alcoolemia durante o feriadão - Divulgação/ Operação Lei Seca

Publicado 25/10/2021 19:19

Rio - A Operação Lei Seca registrou, de sexta-feira a domingo, mais de 400 casos de motoristas alcoolizados em diversos pontos do estado. No total, 1.793 carros foram parados nas 26 ações de fiscalização.

No período, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, foi o lugar com o maior número de casos de alcoolemia no fim de semana. No sábado, na Estrada do Bananal, 41% do total de motoristas abordados estavam alcoolizados.

Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, os registros também foram alarmantes. Dos 79 motoristas parados pela blitze, 31 estavam embriagados. O número representa 39,2% dos casos de alcoolemia. Em Itaguaí, na sexta-feira, 32 pessoas foram encontradas dirigindo sob efeito de álcool.