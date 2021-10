Vacinação contra covid - Myke Sena/MS

Vacinação contra covidMyke Sena/MS

Publicado 25/10/2021 17:34

Rio - A Prefeitura do Rio irá vacinar, até a próxima sexta-feira, cariocas em quatro estações do BRT da Zona Oeste do Rio. Das 7h30 às 17h, quem quiser receber a primeira ou a segunda dose da vacina poderá ir até as estações Alvorada, Mato Alto, Recreio e Campo Grande.

Com a ação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) pretende facilitar o acesso da população à imunização. "O objetivo principal é imunizar os cariocas maiores de 12 anos que ainda não tomaram a vacina", diz o secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Até esta segunda-feira, 5.757.752 pessoas foram vacinadas com a primeira dose no município. Já 4.222.887 cariocas tomaram a segunda dose, enquanto 143.641 a dose única. No total, 10.727.686 doses foram aplicadas no Rio.



Cada posto itinerante funcionará uma vez na semana, nos seguintes dias:



BRT Terminal Alvorada: dia 26/10 (terça-feira)

BRT Estação Mato Alto: dia 27/10 (quarta-feira)

BRT Terminal Recreio: 28/10 (quinta-feira)

BRT Terminal de Campo Grande: dia 29/10 (sexta-feira)