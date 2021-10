Vendedor de carros, raptado em Nova Iguaçu, segue desaparecido - Divulgação

Publicado 25/10/2021 19:20 | Atualizado 25/10/2021 19:32

Rio -- Nesta segunda-feira, Shayane de Almeida Santos, irmã de Wilkinson Bruno Santos Júnior, 42, compareceu à 52ªDP (Nova Iguaçu) para prestar depoimento. Emocionada, ela fez um apelo aos homens que levaram Wilkinson. "Tenho um apelo para que possam me ajudar a encontrar meu irmão com vida ou sem vida. Eu quero muito saber o que aconteceu com ele. Eu preciso saber o que houve, porque levaram ele. Quero meu irmão de volta, só isso, ou ao menos o corpo dele para poder enterrar", disse ao DIA.

Ela afirmou ainda que ele conhecia a região onde o rapto aconteceu e costumava passar pelo local. Segundo ela, Wilkinson não comentou com a família sobre nada fora do normal que pudesse estar acontecendo.

"Minha mãe está muito mal, meu também. Eles têm problema de pressão alta. Está sendo difícil, mas a gente tem esperança de alguma notícia, alguma coisa", apontou.

Levado na frente da PM

Wilkinson foi levado por homens armados com fuzis, em plena luz do dia, no último sábado, em Nova Iguaçu e segue desaparecido. O rapto ocorreu na frente de uma viatura da Polícia Militar. Segundo informações obtidas pela reportagem, Wilkinson dirigia uma Pajero, cor preta, na Estrada Nova Iguaçu, por volta das 17h, quando foi interceptado por dois carros que utilizavam giroscópios, próximo a um supermercado. Dos veículos desceram cerca de 10 homens, que utilizavam toucas ninjas, fuzis e coletes à prova de balas. O vendedor foi obrigado a descer do veículo sendo, em seguida, algemado.

Câmeras de segurança registraram momento em que o vendedor Wilkinson Bruno Santos Júnior foi raptado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense



Nesse momento, uma viatura da PM, com dois agentes, chegou ao local e os criminosos afirmaram que eram policiais civis e estavam em diligência, solicitando que o carro oficial seguisse em frente. Quando os policiais militares voltaram ao local, com reforço, o vendedor já havia sido levado. Vídeos mostram o momento em que o vendedor é abordado.

Informações podem ser passadas ao Disque-Denúncia no 2253-1177.