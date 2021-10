PM encontra grande quantidade de drogas dentro de Ciep em Vigário Geral - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 25/10/2021 18:03

Até o momento, uma pessoa foi presa e dois fuzis, um simulacro de pistola, peças de armamento de guerra, granada e munição, além de 2.650 trouxinhas de maconha, 31 tiras de maconha e aproximadamente 160 quilos de maconha picada foram apreendidos pelos agentes.

Um criminoso da Cidade Alta, mais conhecido como "Passarinho", foi preso por policiais da UPP Barreira, em São Cristóvão, ao tentar fugir da operação no Complexo de Israel. Segundo a corporação, ele é apontado como um dos principais ladrões de carga da região. Em outro ponto do Complexo de Israel, dois carros roubados foram apreendidos. Um deles tinha marcas de tiros no vidro.

Drogas encontradas em escola

A Secretaria Municipal de Educação (SME) disse que está apurando o que aconteceu e que a direção do Ciep Mestre Cartola está colaborando com as autoridades policiais para que os fatos sejam esclarecidos. Não havia alunos no momento da apreensão, pois a escola ainda estava fechada.