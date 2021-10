PM encontra grande quantidade de drogas dentro de Ciep em Vigário Geral - Fabio Costa / Agência O Dia

PM encontra grande quantidade de drogas dentro de Ciep em Vigário GeralFabio Costa / Agência O Dia

Publicado 25/10/2021 09:31 | Atualizado 25/10/2021 14:10

fotogaleria Rio - Uma grande quantidade de drogas foi encontrada na manhã desta segunda-feira (25) dentro das dependências do Ciep Mestre Cartola, em Vigário Geral, Zona Norte do Rio. Os entorpecentes que estavam em galões, divididos entre maconha e cocaína, foram apreendidos por equipes da Polícia Militar que realizam, desde as primeiras horas da manhã de hoje, uma grande operação no Complexo de Israel

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) também apreendeu dois fuzis, sendo um deles desmontado, peças de armamento de guerra, granada, munição e tabletes de maconha no Beco do Geraldo, em Parada de Lucas.

Um criminoso da Cidade Alta, mais conhecido como 'Passarinho', foi preso por policiais da UPP Barreira, em São Cristóvão, ao tentar fugir da operação no Complexo de Israel. Segundo a corporação, ele é apontado como um dos principais ladrões de carga da região.

Em outro ponto do Complexo de Israel, dois carros roubados foram apreendidos. Um deles tinha marcas de tiros no vidro.

A região onde as drogas foram localizadas faz parte do conjunto de favelas que engloba ainda as comunidade da Cidade Alta, Cinco Bocas, Parada de Lucas e Pica-pau. O complexo é controlado pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP). Ele é considerado foragido da Justiça.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) disse que está apurando o que aconteceu e que a direção do Ciep Mestre Cartola está colaborando com as autoridades policiais para que os fatos sejam esclarecidos. Não havia alunos no momento da apreensão, pois a escola ainda estava fechada.

A ocorrência foi registrada na 38ª DP (Brás de Pina).

Peixão fecha parceria com traficantes do PCC para fornecimento de drogas no Complexo de Israel

Os negócios interestaduais foram descobertos após a prisão em flagrante do traficante paulista Adriano Pereira de Souza, conhecido como Cigano ou Dente de Ouro, durante operação da DCOD, em abril, em Parada de Lucas.

A especializada descobriu que Cigano veio para o Rio de Janeiro com a missão de fechar negócios com Peixão, a respeito do fornecimento de drogas e armas, e fazer assim uma aliança entre o carioca ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP) e o PCC. Peixão também é acusado de fornecer drogas para as favelas do Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, e Parque Paulista, em Duque de Caxias.



O território controlado por Peixão ficou conhecido depois que o criminoso passou a exibir símbolos do Estado de Israel, como a Estrela de Davi, em pontos das comunidades para demarcar o seu domínio.

Peixão fecha negócio com outras organizações criminosas

Essa nova sociedade fechada por Peixão com outra organização criminosa demonstra um perfil empresarial do traficante para fortalecer seus negócios ilegais. Em 2020, o criminoso já havia feito uma aliança com milicianos de Brás de Pina, também na Zona Norte do Rio.



Na ocasião, Peixão Tinha como objetivo ter apoio para invadir o Complexo da Penha, reduto de seus rivais do Comando Vermelho (CV). O pacto rendeu ao traficante o comando da venda de drogas nas comunidades Quitungo e Guaporé.