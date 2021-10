Policiais apreenderam um fuzil e uma pistola, além de um rádio transmissor e drogas - Divulgação/PMERJ

Publicado 25/10/2021 17:18

Rio - Um confronto durante uma perseguição deixou dois suspeitos baleados nesta segunda-feira (25), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os militares foram acionados depois que três criminosos em três motocicletas cada um tentaram praticar roubos na BR-101. De acordo com a Polícia Militar, os policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) tentaram abordar os criminosos, que atiraram contra a equipe, dando início a uma troca de tiros.

Os criminosos fugiram para a Fazenda dos Mineiros e foram seguidos pelos PMs. Ao encontrar os bandidos na Avenida Trindade, em Itaúna, os militares deram nova ordem de parada, dando início a um novo confronto. Na troca de tiros, dois dos criminosos ficaram feridos. Com os feridos, os policiais apreenderam um fuzil e uma pistola, além de um rádio transmissor e drogas. Os PMs não conseguiram retirar duas das motos usados pelos criminosos, devido ao risco para os policiais.