Esportes adaptados promovem melhorias na qualidade de vida dos pacientes de todas as idadesDivulgação

Publicado 25/10/2021 16:56

Rio - O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) realiza, desde o início do mês de outubro, um projeto que usa piscina para promover esporte e inclusão a pacientes do Centro de Amputados. Chamada de Efluir, a ação oferece a prática de esportes adaptados como forma de reabilitação e adaptação a próteses. Segundo o Into, a ideia do projeto surgiu após o pedido de um paciente do centro relatar dificuldades de equilíbrio ao praticar surfe amador.

"Ele precisava de uma solução e foi a partir disso que iniciamos atendimentos específicos na água, o que foi extremamente benéfico para o tratamento e adaptação", conta a terapeuta ocupacional e criadora do projeto, Sandra Helena.



De acordo com a criadora, as atividades feitas na piscina, como basquete e vôlei adaptado, funcionam como complemento ao trabalho de reabilitação, que recria ações do cotidiano para ajudar na adaptação às próteses e às amputações dos pacientes.



Para Sandra, os atendimentos feitos na água otimizam o processo de reabilitação, pois facilitam o movimento daqueles que têm dificuldade de mobilizar alguma parte do corpo. "O paciente que tem receio de apoiar o peso do corpo sobre uma perna, vai conseguir exercer essa tarefa mais facilmente na água, por conta da diminuição de gravidade", explica Sandra.



Entre as atividades estão jogos que estimulam a coordenação motora e o equilíbrio. Sandra destaca que o tratamento começa antes mesmo dos pacientes entrarem na piscina. “Já no vestiário, eles são treinados pela equipe a trocar de roupa e a utilizar a ducha. Até mesmo a própria entrada e saída da piscina fazem parte das atividades”, ressalta Sandra.



De acordo com o Into, crianças e adultos do Centro de Amputados poderão participar da terapia aquática, inclusive aqueles com próteses 3D, já que o material pode ser usado dentro d’água. Cada caso é analisado individualmente e a equipe identifica se o paciente é elegível para mais esta modalidade de reabilitação.



“O INTO busca oferecer o melhor tratamento possível para cada tipo de paciente. A equipe da Terapia Ocupacional tem apresentado ótimos resultados com a protetização de membros superiores em 3D e agora passa a oferecer esta nova modalidade de tratamento”, comenta a diretora-geral do INTO, Germana Bahr.