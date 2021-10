Lucas Matheus Teixeira, 24 anos, morreu após elevador de supermercado despencar na Zona Oeste - Reprodução

Publicado 25/10/2021 16:17

Rio - A trágica morte no trabalho de Lucas Matheus Teixeira, de 24 anos, funcionário do supermercado Rede Economia, no último sábado (23), levantou uma série de outras denúncias nas redes sociais sobre a falta de manutenção na unidade de Campo Grande. Lucas era casado, tinha uma filha de 1 ano e morreu no local após o elevador do estabelecimento despencar. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Uma cliente do supermercado presenciou a cena e contou os detalhes: "No momento do acidente, eu vi os funcionários chorando, muito abalados. Um funcionário do açougue desabafou, em pratos, que o elevador havia despencado com ele outro dia. Outra funcionária que é caixa disse que foi a primeira a se deparou com o corpo. Nunca vou esquecer a sensação de saber que acabou de morrer alguém ali no mercado por falta de manutenção", relatou.



Uma mulher, identificada como Branca Costa, contou que seu marido trabalhava na mesma unidade e, devido aos problemas com o elevador, que acessava frequentemente, teve sequelas na coluna. "Hoje vem um rapaz novo, cheio de vida pela frente e por um erro do comércio de não querer gastar dinheiro fazendo manutenções o menino morre", disse. Um outro cliente contou a sua experiência na unidade. "Tem dias que esse elevador aí nem está funcionando direito ou para do nada".



Familiares de Lucas Matheus estão desolados com a notícia de sua morte. A prima do jovem pediu por justiça. "Meu primo era um homem de bem, trabalhador e honesto. Com uma filha linda e uma esposa maravilhosa. Estava trabalhando honestamente para levar o sustento para o seu lar. Pedimos justiça para Lucas. É um absurdo ver a frieza e o descaso dos responsáveis", disse.

Conhecido por ser divertido, do bem e trabalhador, amigos e familiares viveram a dor da despedida de Lucas no domingo (24), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência. "Toda vez que eu lembrar de você eu quero sempre lembrar desse sorriso, dessa felicidade! Obrigado por tudo que fez por mim compadre. Obrigado também pela confiança, eu estarei aqui cuidando da nossa Maria", disse um amigo do rapaz.



A 35ª DP (Campo Grande) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Lucas Matheus. O delegado responsável pelas investigações, Túlio Pelosi, informou que a investigação está em andamento e as provas já foram arrecadadas. "Possíveis testemunhas (foram) identificadas e peças técnicas requisitadas aguardando os pertinentes laudos", disse.



No domingo (24), em nota, o supermercado informou que iria permanecer fechado por 24h. Nesta segunda-feira, a unidade já estava funcionando. No comunicado, o estabelecimento contou também que estava oferecendo suporte necessário para a família de Lucas. Procurada novamente para se pronunciar sobre as queixas de funcionários e clientes, a Rede Economia ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.



