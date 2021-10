Foragido dirigia uma BMW e chegou a apresentar documentação falsa para a PRF - Divulgação/PRF

Publicado 25/10/2021 16:27 | Atualizado 25/10/2021 16:33

Rio - Um criminoso integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas do país, foi preso nesta segunda-feira (25), durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do quilômetro 308 da BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Contra o homem, havia um mandado de prisão em aberto, expedido em julho deste ano pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PRF, equipes realizavam uma fiscalização na via, pela Operação Égide, quando abordaram um veículo BMW modelo X6 e o motorista apresentou documentação com sinais de possível adulteração. Depois de pesquisa dos agentes, foi descoberto o mandado de prisão pelo crime de roubo. Segundo o mandado, o homem já havia sido preso, mas estava foragido.

O criminoso disse à equipe da PRF que era membro do PCC e foi encaminhado para Polícia Federal, que tomará as providências cabíveis. Ele estava acompanhado de uma mulher, que não tinha registro de passagem pela polícia. No carro onde eles estavam, foi encontrado aproximadamente R$40 mil, que estavam escondidos.

A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principais objetivos o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.