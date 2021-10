Pistola com 'kit rajada' foi encontrada pela Seap na Penitenciária Lemos de Brito - Divulgação

Pistola com 'kit rajada' foi encontrada pela Seap na Penitenciária Lemos de BritoDivulgação

Publicado 25/10/2021 15:12 | Atualizado 25/10/2021 15:13

Rio - Uma pistola com 'kit rajada' e mais de 50 munições foram apreendidas, na manhã desta segunda-feira (25), na Penitenciária Lemos de Brito, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Sep), o armamento foi encontrado durante revista de rotina, realizada por policiais penais. O presídio Lemos de Brito é destinado a criminosos da facção criminosa conhecida como Amigos dos Amigos (ADA). Um dos principais presos é o traficante Celso Luís Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém, criador da facção.

A Seap informou que a arma apreendida foi levada para a delegacia de região, onde a ocorrência foi registrada. Apesar de não informar em qual cela a pistola foi encontrada, o secretário Fernando Veloso determinou a transferência imediata de cinco detentos para a penitenciária de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1.

Após o flagrante, a secretaria decidiu suspender, por tempo indeterminado, as visitas na unidade prisional. A corregedoria da pasta abriu procedimento interno e vai investigar como a arma entrou no presidio.



"A Seap ressalta que não irá admitir qualquer desvio de conduta e que irá investigar com todo o rigor que a lei permitir para encontrar e punir os envolvidos", diz a nota.