Aeronave resgatou o corpo de um homem adulto - Arquivo TurisRio

Publicado 25/10/2021 15:43 | Atualizado 25/10/2021 15:53

Rio - O Corpo de Bombeiros investiga se o corpo de um homem, ainda não identificado, encontrado na tarde desta segunda-feira (25) na Praia de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, é do militar da Marinha, Mairon Guimarães de Lima, de 26 anos, que desapareceu no mar da Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, na noite de 13 de outubro.