A barreira na entrada das praias é, segundo Axel, uma medida importante para reduzir a circulação de pessoas nas praias nos finais de semana, evitando aglomerações e, consequentemente, a proliferação do coronavírus - Imagem Internet

A barreira na entrada das praias é, segundo Axel, uma medida importante para reduzir a circulação de pessoas nas praias nos finais de semana, evitando aglomerações e, consequentemente, a proliferação do coronavírusImagem Internet

Publicado 14/10/2021 08:34

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas nesta quinta-feira (14) para localizar o militar da Marinha, Mairon Guimarães de Lima, de 26 anos, que desapareceu em Itacoatiara na noite de quarta-feira (13). Segundo a família, Mairon estava pescando na região e caiu no mar ao tentar lançar o anzol.

Bombeiros não realizaram a busca imediata por Mairon durante a noite por falta de condições de navegabilidade. O mar revolto e a pouca visibilidade fizeram com que as equipes iniciassem as buscas durante a manhã. Equipes utilizam mergulhadores e motoaquáticas para encontrá-lo.