Soldado do Exército Flávio Amaral Teixeira - Divulgação

Soldado do Exército Flávio Amaral TeixeiraDivulgação

Publicado 14/10/2021 07:28

Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz nesta quinta-feira pedindo informações que possam ajudar nas investigações do assassinato do soldado do Exército Flávio Amaral Teixeira, de 21 anos, na última segunda-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Foi oferecida uma recompensa de R$ 5 mil por informações que levem aos criminosos.

Na última segunda-feira, o militar, que complementava renda como motorista de aplicativo, transportava um casal de passageiros até o bairro Dom Bosco, em Nova Iguaçu. Quando passava pela Estrada do Mato Grosso, no bairro Marapicu, o carro do militar foi atingido por dezenas de disparos.

De acordo com testemunhas, os criminosos teriam se assustado com o carro do militar e dispararam diversas vezes contra o veículo. Os tiros atingiram a cabeça de Flávio e a coxa e o pé de um passageiro, identificado como Sebastião Filho. A terceira ocupante do automóvel não ficou ferida. A PM esteve no local e disse ter recolhido cerca de 30 cápsulas de fuzil.

Flávio e Sebastião foram socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. O soldado já chegou morto a unidade de saúde e o passageiro, que teve fratura exposta no dedo, passou por cirurgia e segue internado.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Agentes da especializada estão em diligência para descobrir a dinâmica do crime e a autoria dos disparos.



Com a morte de Flávio chega a 65 o número de Agentes de Segurança mortos em 2021 no Rio de Janeiro:

47 da Polícia Militar/RJ,

04 da Polícia Civil,

03 Agente Penitenciário,

03 do EB/Exército Brasileiro,

02 da Marinha do Brasil,

02 da Guarda Municipal,

01 do Degase,

01 Sargento da Reserva do EB,

01 Bombeiro

01 Policial Militar do Estado de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.