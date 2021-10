Rio de Janeiro

TSE mantém inelegibilidade de Pezão por oito anos

Relator do caso, o ministro Luis Felipe Salomão acredita que as provas anexadas ao processo demonstraram um desequilíbrio na disputa entre Pezão e Marcelo Freixo para o Governo do Rio

Publicado 14/10/2021 18:23 | Atualizado há 53 minutos