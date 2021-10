O secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, à esquerda do governador Cláudio Castro, esteve presente na reunião com vereadores de Duque de Caxias, nesta quinta-feira (14) - Cléber Mendes

O secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, à esquerda do governador Cláudio Castro, esteve presente na reunião com vereadores de Duque de Caxias, nesta quinta-feira (14)Cléber Mendes

Publicado 14/10/2021 19:15 | Atualizado 15/10/2021 09:56

Rio - O secretário da Polícia Civil do Rio, Allan Turnowski, disse, durante um encontro no Palácio Guanabara com o governador Cláudio Castro e o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, na tarde desta quinta-feira, que a morte do vereador Alexsandro Silva Faria, mais conhecido como Sandro do Sindicato (Solidariedade), é uma "afronta ao estado".

Segundo Turnowski, a Polícia Civil irá chegar nos autores ou mandantes do crime "doa a quem doer". "Acredito que a gente consiga uma resposta rápida. Diligências estão sendo feitas e são de caráter sigiloso. Vamos descobrir se foi homicídio cometido de eventuais problemas particulares, ou se há um problema político envolvendo a região [Duque de Caxias]".

Vale lembrar que Alexsandro foi o terceiro vereador morto no município em um intervalo de 10 meses.

Durante o encontro desta tarde, o governador Cláudio Castro disse que a morte dos três políticos em um curto período de tempo é algo totalmente incomum, mas que a polícia está trabalhando para elucidar os homicídios. "Além de ser uma vida, uma questão de segurança pública, também é um ataque à democracia".

Sobre os dois primeiros assassinatos, Castro afirmou que já houve pedido de prisão para o primeiro caso, e que o segundo ainda está sob investigação.

Morte de Alexsandro Silva

O vereador foi morto com tiros de fuzil na manhã da última quarta-feira (13), na Avenida Governador Leonel Brizola, no bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo as informações primeiras informações, Sandro do Sindicato estava dentro de sua van quando foi atacado por criminosos. Sandro, que era montador de estrutura metálica, foi eleito ano passado para o primeiro mandato com 3.247 votos.

Em nota, a Câmara Municipal de Duque de Caxias lamentou a morte do político. "Ele deixa como legado uma trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação ao trabalho e à família. Ainda não há detalhes sobre o sepultamento. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor".