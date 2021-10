Roberto Jefferson recebeu alta do hospital no início da tarde de quinta-feira - Reprodução / Redes Sociais

Roberto Jefferson recebeu alta do hospital no início da tarde de quinta-feiraReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/10/2021 20:40 | Atualizado 15/10/2021 10:55

Rio - O ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB e alvo do inquérito das milícias digitais, deixou o hospital onde esteve internado e retornou ao presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, no início da tarde desta quinta-feira. O político havia sido transferido ao hospital samaritano após decisão dada por Alexandre de Moraes no início de setembro