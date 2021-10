Suspeito de roubar casa na Zona Sul - Disque-Denúncia / Divulgação

Suspeito de roubar casa na Zona SulDisque-Denúncia / Divulgação

Publicado 14/10/2021 19:37

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira, um cartaz para ajudar nas investigações da 15ª DP (Gávea) com o objetivo de obter informações que levem à prisão de Leandro Gomes da Costa, de 31 anos. Ele é suspeito de roubar uma casa na Gávea, Zona Sul do Rio, em agosto deste ano.

De acordo com as investigações, Leandro era ex-funcionário dos donos da residência. No dia do crime, ele teria roubado joias e dinheiro.

Contra o criminoso consta um mandado de prisão, expedido pela 27ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de roubo. O Disque-Denúncia recebe informações sobre a localização do criminoso nos seguintes canais de atendimento:



- (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

- Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

- https://twitter.com/PProcurados (mensagens).