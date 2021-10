Flávio Amaral entrou em comunidade por engano e foi baleado na cabeça - Reprodução TV Globo

Flávio Amaral entrou em comunidade por engano e foi baleado na cabeçaReprodução TV Globo

Publicado 13/10/2021 13:00

Rio - O corpo de Flávio Amaral, de 21 anos, será enterrado nesta quarta-feira, por volta das 16h, no Cemitério de Seropédica, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O soldado do Exército foi morto a tiros, na noite deste domingo, enquanto trabalhava como motorista de aplicativos na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, ele levava dois passageiros para o bairro Dom Bosco, em Nova Iguaçu, quando entrou por engano em uma comunidade.

De acordo com testemunhas, os criminosos teriam se assustado com o carro do militar e dispararam diversas vezes contra o veículo. Os tiros atingiram a cabeça de Flávio e a coxa e o pé de um passageiro, identificado como Sebastião Filho. A terceira ocupante do automóvel não ficou ferida. A PM esteve no local e disse ter recolhido cerca de 30 cápsulas de fuzil.

Flávio e Sebastião foram socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. O soldado já chegou morto a unidade de saúde e o passageiro, que teve fratura exposta no dedo, passou por cirurgia e segue internado.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).