Absorventes - Pixbay

Publicado 13/10/2021 20:34

Rio - O Governo do Rio irá distribuir absorventes para estudantes da rede estadual de ensino. Alunas de 10 a 55 anos irão receber 32 absorventes por mês de forma gratuita. Até o dia 20 de outubro, o governo pretende transferir os recursos para viabilizar a compra dos itens.



"É papel do Estado entender as demandas e tentar solucioná-las no menor tempo possível, principalmente dentro de um assunto tão sensível quanto a saúde feminina. Determinei que houvesse a descentralização dos recursos para que as mulheres possam ter o mínimo de conforto e não deixem de frequentar a escola durante o período menstrual", afirmou o governador Cláudio Castro



A distribuição das embalagens será responsabilidade da direção das escolas, que terão acompanhamento das Regionais Administrativas e coordenação de operação da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc).



"Solucionar esse problema, que pode trazer graves impactos na saúde e na educação das estudantes carentes da nossa rede de ensino, nos motivou a agilizar todo o processo", disse o secretário de estado de Educação, Alexandre Valle.

Na rede municipal

A expectativa é que a iniciativa impacte cerca de 100 mil estudantes da rede municipal e que sejam distribuídos, gratuitamente, oito milhões de absorventes íntimos por ano para as adolescentes, meninos trans e pessoas não-binárias.

A distribuição vai começar a partir da próxima segunda-feira (18), quando terá início a nova fase do ensino presencial, em que 100% dos alunos poderão ir todos os dias para a escola.