Apreensão de cigarros na BaixadaPolícia Civil / Divulgação

Publicado 13/10/2021 19:22

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e militares prenderam, na manhã desta quarta-feira, no bairro Venda Velha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, dois homens suspeitos de desviarem uma carga de uma empresa de cigarros avaliada em R$ 90 mil.

Segundo investigações, um dos presos é motorista da transportadora. Ele seria o responsável pela guarda do produto e tinha a função de revendê-lo. De acordo com a polícia, o condutor possui sete registros em que aparece como vítima de roubo de carga. A delegacia vai apurar se houve possível “tombo do seguro” nesses casos.

A dupla foi autuada em flagrante por apropriação indébita, com pena de mais de cinco anos de prisão, e também vai responder por associação criminosa. Os homens foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.