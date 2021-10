Jovem é resgatado na praia da Urca - GM / Divulgação

Publicado 13/10/2021 18:36

Rio - Guardas municipais do Grupamento Marítimo Municipal (GMM) da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) resgataram um jovem de 18 anos nas pedras da Praia da Urca, na Zona Sul, nesta quarta-feira. O jovem, que não teve a identidade divulgada, estava fazendo trilha com mais dois amigos no local, mas não conseguiu atravessar o paredão de pedras. Ele ficou nervoso e começou a pedir ajuda.

Banhistas que estavam no local acionaram a equipe da GM-Rio que estava fazendo treinamento de natação na praia. Imediatamente, os guardas foram até o lugar onde o jovem estava e conseguiram retirá-lo de lá. Como não apresentava ferimentos, o jovem foi liberado logo após o resgate.