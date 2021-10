Vacinação em massa contra Covid-19 dos moradores do Complexo da Maré - Divulgação/Prefeitura Rio

Publicado 13/10/2021 18:25

Rio - O Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, vai receber na próxima quinta (14), sexta (15) e sábado (16) a campanha de vacinação em massa da segunda dose contra a Covid-19. A vacinação é exclusiva para os moradores da Maré que receberam a 1ª dose há pelo menos 10 semanas e para moradores com 12 anos ou mais que ainda não receberam a 1ª dose. Devido aos bons resultados da primeira fase da campanha #VacinaMaré, no início de agosto, o desafio será completar o ciclo de imunização. O mutirão com voluntários vai ocorrer das 8h às 17h.



Confira a programação:

14/10 - Moradoras e moradores da Maré com 25 anos ou mais

15/10 - Moradoras e moradores da Maré com 18 anos ou mais

16/10 - Repescagem moradoras e moradores da Maré com 18 anos ou mais todas as idades



A ação faz parte de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a ONG Redes da Maré, com o objetivo de mapear o impacto da vacinação com a AstraZeneca na população da comunidade. Tendo em vista as peculiaridades presentes em territórios de favelas e periferias, o estudo propõe um olhar que vai além do levantamento da efetividade direta das vacinas na proteção contra o vírus e suas variantes. Aspectos da doença em si, como a dinâmica de transmissão do vírus no território, a vigilância de suas variantes e o acompanhamento de possíveis efeitos adversos das vacinas serão outros pontos abordados pela pesquisa.



Na primeira etapa do projeto "Vacina Maré", que aconteceu entre os dias 29 de julho e 1° de agosto, 36.929 pessoas foram vacinadas, superando a expectativa inicial da ação que era imunizar 30 mil moradores da comunidade. O imunizante utilizado na ação é o da AstraZeneca/Fiocruz e a vacinação será exclusiva para moradores da Maré cadastrados em uma das sete unidades de Atenção Primária que atendem as comunidades da Maré. Apenas no primeiro dia da vacinação, através da Secretaria Municipal de Educação, as escolas municipais Osmar Paiva Camelo e IV Centenário são pontos de vacinação.



Confira todos os pontos de vacinação



Clínica da Família Adib Jatene - Via B Um, 589-501 - Maré

Clínica da Família Augusto Boal - Av. Guilherme Maxwell, 901 - Baixa do Sapateiro

Clínica da Família Américo Veloso - Rua Gerson Ferreira, 100 - Praia de Ramos

Clínica da Família Diniz Batista dos Santos - Av. Brg. Trompowski, SN - Maré

Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva - R. Teixeira Ribeiro - Maré

Centro Municipal de Saúde Américo Veloso - Rua Gerson Ferreira, 100 - Ramos

Centro Municipal de Saúde João Cândido - Av. Lobo Junior, 83 - Penha Circular

Escola Municipal Osmar Paiva Camelo - R. São Sebastião, 1410-1492 - Maré

Escola Municipal IV Centenário - Rua Nova Jerusalém, 495 - Maré

Associação de Moradores Morro do Timbau

Associação de Moradores da Vila do João

Associação de Moradores Marcílio Dias

Associação de Moradores Rubens Vaz

Associação de Moradores Parque União

Associação de Moradores da Vila dos Pinheiros

Associação de Moradores Roquette