Criminoso 'XD' foi preso por policiais do 12º BPM (Niterói) na comunidade Sítio de FerroDivulgação/PMERJ

Publicado 13/10/2021 17:08

Rio - Um dos chefes do tráfico na comunidade Sítio de Ferro, em Niterói, vulgo 'XD', foi baleado e preso por policiais do 12º BPM (Niterói), nesta quarta-feira, durante uma movimentação de criminosos da região. Um comparsa do líder, que não teve a identidade divulgada, também foi preso na ação. De acordo com a Polícia Militar, equipes estavam em patrulhamento quando foram alertados sobre criminosos armados que estariam fechando a Estrada Francisco da Cruz Nunes, para sair da comunidade Sítio de Ferro e seguir à comunidade Cantagalo, localizada no lado oposto da via.

Chegando ao local, os agentes foram recebidos a tiros, dando início a um confronto. Na ação, o chefe do tráfico foi localizado ferido na perna, portando um revólver calibre 38. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, e o seu estado de saúde não foi informado. De acordo com o batalhão, ele é apontado como um dos líderes do grupo criminosos que atua no Sítio de Ferro.