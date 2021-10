Rio de Janeiro

Ingressos para desfiles do Grupo Especial do carnaval do Rio em 2022 serão vendidos a partir de quinta-feira

Venda dos ingressos será feita apenas pelo site da Liesa e os valores variam entre R$ 160 e R$ 500. Os desfiles estão marcados para os dias 27 e 28 de fevereiro

Publicado há 2 horas