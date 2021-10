Venda de ingressos na quinta-feira para os desfiles do ano que vem - Divulgação/Liesa

Publicado 13/10/2021 16:32

Com a data dos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do carnaval no Rio de 2022 definidas, a venda dos ingressos começa nesta quinta-feira (14) às 9h. A comercialização será realizada apenas pelo site da Liesa e não haverá venda presencial. Os desfiles no Sambódromo, no Centro do Rio, estão marcados para os dias 27 e 28 de fevereiro (domingo e segunda-feira de Carnaval). No dia 5 de março (sábado) se apresentam as campeãs.



Serão disponibilizados ingressos para todos os setores: arquibancadas especiais, turísticas numeradas do setor 9 e as cadeiras individuais do setor 12. Cada CPF poderá comprar até quatro ingressos por dia de evento (domingo e segunda-feira) e até 10 ingressos para o sábado das campeãs.



A retirada dos ingressos poderá ser realizada entre 14 e 26 de fevereiro de 2022 e nos dias 3 e 4 de março na Central Liesa de Atendimento e Vendas.



Para retirada, o comprador deverá ir ao local indicado, no período determinado no momento da compra, e apresentar um documento de identificação com foto, o comprovante de compra e o cartão de crédito utilizado para o pagamento. Os valores do ingresso inteiro variam entre R$ 160 e R$ 500 e o pagamento poderá ser parcelado em até quatro vezes.



Caso o evento não aconteça na data estabelecida, em função da pandemia, a Riotur e a Prefeitura do Rio determinaram que a festa seja realizada no segundo fim de semana de julho de 2022.



Para os interessados em efetuar a compra, a organização recomenda que seja feito um cadastro prévio no site de vendas para criação de login e senha, necessários no momento da compra. O link para se cadastrar é https://www.totalacesso.com/events/carnavalrio2022

Representantes do grupo de acesso se reúnem



O presidente da recém-criada Comissão de Eventos da Câmara Municipal Felipe Michel se reuniu nesta quarta-feira, 13, com o presidente da Lierj Wallace Palhares, o presidente da Superliga Clayton Ferreira, além do presidente da Alerj André Ceciliano, para traçar um plano de apoio para a realização do Carnaval 2022.



Representantes das escolas do grupo de acesso pedem ajuda para realizar Carnaval Divulgação

"Muito se fala que vai ter carnaval, mas a verdade é que essas escolas não receberam apoio nenhum. A maioria fica em comunidades carentes e desempenha um papel social importantíssimo para suas regiões. Elas não podem ficar esquecidas por não fazerem parte do Grupo Especial. Aliás, justamente por isso precisam de mais atenção ainda", disse Michel.



