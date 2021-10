Chico Buarque - Bob Wolfenson/Divulgação

Publicado 13/10/2021 14:44

Rio - O cantor Chico Buarque, de 77 anos, passa bem nesta quarta-feira (13), após ter sido submetido a um procedimento cirúrgico na terça-feira (12), devido a um problema na coluna. O artista ainda ficará por mais dois dias internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, por conta do pós-operatório e segue para casa no fim de semana, segundo sua assessoria.

De acordo com o G1, Chico Buarque sofre de estenose do canal vertebral, que é um estreitamento anormal das vértebras por onde passa a medula, causando frequentes dores. O cantor foi submetido a um procedimento chamado artrodese, que é a fixação de uma placa para manter o espaço vertebral necessário à passagem da medula. De acordo com a assessoria do artista, "correu tudo bem" na cirurgia.