Agentes do Segurança Presente foram informados por pedestres sobre uma confusão entre um casal na passarela do metrô - Divulgação

Publicado 13/10/2021 14:22 | Atualizado 13/10/2021 14:23

Rio - Um homem foi preso nesta terça-feira (12) por agredir a própria companheira na estação de metrô do Maracanã, na Zona Norte do Rio. Ele foi pego em flagrante por agentes do Grajaú e Vila Isabel Presente.

Enquanto realizavam uma patrulha, agentes do Segurança Presente foram informados por pedestres sobre uma confusão entre um casal na passarela do metrô. Ao chegarem no local, os policiais viram o homem agredindo a esposa.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para o Instituo Médico Legal (IML). Em seguida, o casal foi levado para a 19ªDP (Tijuca), onde o homem foi autuado por lesão corporal e permanece preso.