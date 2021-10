Vinicius Matheus Barreto Teixeira foi preso por engano acusado de ser filho do traficante Messias Gomes Teixeira, conhecido como "Feio" - Divulgação

Publicado 13/10/2021 12:50

Rio - A Justiça do Rio mandou soltar o músico Vinícius Matheus Barreto Teixeira , de 21 anos, preso injustamente pela Polícia Civil e que está há 10 dias na Cadeia Pública de Benfica na Zona Norte do Rio. A informação é do advogado Daniel Carvalho, que representa a família do assistente de logística, morador da cidade de Macaé. O documento foi assinado no fim da manhã desta quarta-feira e o rapaz pode sair em liberdade a qualquer momento.

"A Justiça concedeu a liberdade dele e a qualquer momento ele pode ser solto. Está dependendo apenas da agilidade do sistema e a qualquer momento o oficial de justiça pode comparecer no presídio com o Habeas Corpus", explicou o jurista.

Vinícius foi preso no início deste mês por policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) . Ele foi apontado como filho do traficante Messias Gomes Teixeira, conhecido pelo apelido de Feio, de 42 anos. Segundo inquérito da 76ª DP (Centro-Niterói), Feio é responsável pelo tráfico de drogas em uma comunidade de Niterói e seu filho era quem recolhia o dinheiro do tráfico.

A família afirma que o músico é inocente e a única aproximação entre ele e o traficante é o nome do pai. O pai de Vinícius também se chama Messias Gomes Teixeira, mas tem 46 anos e trabalha para uma empresa de transporte em Macaé.

A família aguarda desde a semana passada pela decisão da justiça.

Nesta terça-feira (12) a juíza Juliana Ferraz Krykthtine, da 4ª Vara Criminal de Niterói, afirmou que não houve erro do sistema Judiciário na prisão do músico Vinícius.

A Polícia Civil abriu procedimento disciplinar para apurar devidamente o caso.