Familiares e amigos do músico Vinicius Mateus Barreto, preso injustamenteFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 13/10/2021 11:06 | Atualizado 13/10/2021 11:13

Rio - A Polícia Civil do Rio vai abrir procedimento disciplinar para depurar o caso que envolve a prisão de Vinícius Matheus Barreto Teixeira, de 21 anos . O rapaz que é músico em uma igreja evangélica em Macaé, está preso há mais de uma semana na Cadeia Pública de Benfica, na Zona Norte do Rio.

Vinícius foi preso enquanto trabalhava em Macaé, por policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca). Ele foi apontado como filho de um traficante do Rio, mas que controla o sistema financeiro de uma comunidade em Niterói, na Região Metropolitana. A família nega que o rapaz seja envolvido com o tráfico e aponta que a única semelhança entre o músico e o traficante é o nome do pai, Messias Gomes Teixeira.

A expectativa é que Vinícius ganhe liberdade ainda nesta quarta-feira. "A desembargadora sinalizou que vai decidir sobre a liberdade dele ainda hoje (quarta). A nossa expectativa é que o alvará saia ainda hoje", enfatizou a defesa.

Há pelo menos 10 dias os pais, familiares e amigos de Vinícius saíram de Macaé e estão acompanhando na porta da Cadeia de Benfica.

O Tribunal de Justiça do Rio diz, em nota, que dois pedidos de Habeas Corpus foram impetrados a favor de Vinícius, mas ainda estão em analise.

Nesta terça-feira (12), a família ganhou apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) , que vai tentar agilizar o processo junto à Justiça do Rio.

Representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB se reúnem na manhã desta quarta com a defesa de Vinícius.

Mesmo nome, mas vidas opostas

O processo investigativo que resultou no pedido de prisão é da 76ª DP (Centro-Niterói). No inquérito policial, o músico é apontado como filho do traficante Messias Gomes Teixeira, o "Feio". A polícia também aponta Vinícius como responsável por recolher o dinheiro do tráfico. O inquérito é de 2017.



A família do músico nega as acusações. Vinicius é filho de Messias Gomes Teixeira, de 46 anos, nascido em 1975. Enquanto Feio tem 42 anos, nascido em 1979. O pai do rapaz trabalha em uma empresa de transportes em Macaé.