(Foto de Arquivo) Criminoso com diversas passagens pela polícia oferece R$5 mil para ser liberado por PMs - Severino Silva/Agência O Dia

(Foto de Arquivo) Criminoso com diversas passagens pela polícia oferece R$5 mil para ser liberado por PMsSeverino Silva/Agência O Dia

Publicado 13/10/2021 08:15 | Atualizado 13/10/2021 08:21

Rio - Agentes das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão-Pavãozinho e Cantagalo capturaram o criminoso Yuri da Silva Souza Medeiros, conhecido como Digato. A ação foi realizada na segunda-feira (11), na rua Saint Roman, em Ipanema, na comunidade do Cantagalo, na Zona Sul do Rio. Ele era procurado pela polícia desde que deixou a prisão durante a saída de Dia dos Pais, em 06 de agosto de 2021 e não retornou. No momento da abordagem, segundo a PM, Digato resistiu à prisão e tentou duas vezes subornar os policiais com R$ 5 mil para ser liberado.

O criminoso tem 11 passagens pela polícia sendo quatro por roubo, duas por receptação, duas por associação criminosa, uma por organização criminosa, uma por corrupção de menores e uma por concurso de material. Quando ganhou indulto de dia dos pais Yuri cumpria pena por roubo.

Ainda de acordo com a PM, Digato atua no tráfico de drogas da comunidade Barreira do Vasco, e é também acusado cometer diversos assaltos na capital, sendo um deles a uma casa lotérica, na estrada da Gávea, na Rocinha, em maio de 2015. Além disso, ele seria integrante de uma quadrilha especializada em roubos a lojas de telefonia que atuava na Zona Norte, tendo conexões, também, nas comunidades do Fallet, Jacaré, Mangueira e Cantagalo.

Os policiais constataram ainda que a moto utilizada por Yuri no momento da prisão era clonada. O proprietário foi localizado e orientado a comparecer à delegacia.