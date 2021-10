Na foto, Maria Teresa Linhares, de 70 anos, que recebeu a dose de reforço do Corpo de Bombeiro de Copacabana nesta quarta-feira (13) - Agência O DIA

Publicado 13/10/2021 08:54 | Atualizado 13/10/2021 11:53

Rio - A cidade do Rio retomou nesta quarta-feira a aplicação da dose de reforço em idosos de 70 anos ou mais e em pacientes imunossuprimidos com 12 anos ou mais após o feriado de Nossa Senhora Aparecida. A movimentação de pessoas em busca da terceira dose foi intensa no Corpo de Bombeiros de Copacabana durante o inicio dessa manhã.

"Hoje graças a Deus vim para fazer o reforço, terminar mais uma etapa porque eu acho muito importante. Vacina boa é vacina no braço. Não tem essa de não se vacinar, pelo amor de Deus", afirmou a aposentada Maria Teresa Linhares, de 70 anos.

Devido ao feriado, além dos que irão receber a dose de reforço, aqueles que estavam com a segunda dose marcada para o dia anterior poderão receber o imunizante nesta quarta-feira.

"[A vacina] Tem os seus sintomas, mas é normal. Tirei de letra e agora vim tomar a segunda dose. Não acabou a pandemia, temos que nos prevenir e tomar sim a segunda, terceira e até quarta dose se tiver. Nós precisamos nos livrar dessa pandemia e seguirmos nossas vidas", explicou a empreendedora Gisele Miranda, de 45 anos.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), os profissionais e trabalhadores da Saúde também já podem tomar a dose de reforço contra a covid-19. Eles precisam apresentar a carteira profissional válida ou os últimos três contracheques.

Até 18 de outubro: pessoas que tomaram a segunda dose em fevereiro;

De 18 a 23 de outubro: pessoas que tomaram a segunda dose em março;

De 25 a 30 de outubro: pessoas que tomaram a segunda dose em abril.

A terceira dose é destinada a quem recebeu a segunda dose há pelo menos 28 dias. Os imunossuprimidos devem apresentar documento de identificação, comprovante de vacinação e laudo médico do Cremerj, assinado nos últimos dois meses.

Com 98% dos cariocas imunizados com a primeira dose, a capital faz até o final de outubro uma repescagem geral para maiores de 12 anos, grávidas, lactantes e puérperas e pessoas com deficiência.



Os centros municipais de Saúde, clínicas da família e centros de atenção psicossocial tipo II vão funcionar até 17h.

Entrega de vacinas

A SES realiza, nesta quarta-feira, a entrega de 308.880 doses da vacina Pfizer aos 92 municípios do estado. O lote é destinado à segunda aplicação do esquema vacinal.



As cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Volta Redonda retiram suas doses a partir das 9h, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Para os demais municípios, a distribuição ocorre no mesmo dia, na sequência, por vans e caminhões que partem da CGA, com escolta da Polícia Militar.

Confira o calendário de vacinação na capital:

Quarta-feira (13) - pessoas de 70 anos ou mais

Quinta-feira (14) - pessoas de 69 anos ou mais

Sexta-feira (15) - pessoas de 68 anos ou mais

Sábado (16) - pessoas de 67 anos ou mais

Sem dose de reforço em Belford Roxo

Belford Roxo é a unica cidade da Região Metropolitana do Rio que ainda não está aplicando a dose de reforço nos idosos. Segundo a prefeitura, o município está priorizando a vacinação com a primeira e segunda doses.

A SES informou que somente 24,7% (127.121) da população de Belford Roxo com maiores de 18 anos está completamente imunizada com a segunda dose e 1,67% (8.590) com a dose única. Nesta quarta-feira, o município está aplicando a primeira dose em pessoas com 12 anos ou mais, grávidas, puérperas e lactantes. Além da segunda dose em todos que estão dentro do prazo.