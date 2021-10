O corretor das celebridades Michael de Souza Magno - Redes sociais

O corretor das celebridades Michael de Souza Magno

Publicado 13/10/2021 09:39 | Atualizado 13/10/2021 10:54

fotogaleria

Magno foi localizado por policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Superintendência da PF no Rio e conduzido à Sede da corporação em São Paulo. Segundo as investigações, o grupo usava investidores em criptomoedas e prometia rendimentos acima do mercado financeiro.

Michael declarou bens e rendimentos não compatíveis com seu padrão de vida. Parte do texto da Receita Federal aponta o corretor como "provável sonegador contumaz". Segundo a PF, ele é ligado ao casal Tunay Pereira Lima e Marcia Pinto dos Anjo, sócios de Glaidson que também foram presos na primeira fase da operação.

Corretor de celebridades



Michael Magno tem 30 anos e ficou conhecido há dois ao se declarar como "o empresário que vendia mansões para famosos". Em 2019, com 28 anos, revelou a venda de imóvel de R$ 20 milhões. O corretor também é conhecido por aparecer em fotos nas redes sociais ao lado de famosos e em viagens de helicópteros.

Entre seus clientes estão os atores como Bruno Gagliasso, Eri Johnson e Kadu Moliterno, as atrizes Nivea Stelmann, Rayanne Morais e Juliana Kieling, além da cantora Preta Gil e os jogadores de futebol, Nenê, Henrique Dourado e Giovanni Augusto.

Operação Kryptos



O esquema de pirâmide envolvendo criptomoeadas começou a ser desmontado no dia 25 de agosto, em uma operação da PF, com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal. A ação resultou na prisão do ex-garçom, conhecido em Cabo Frio, na Região dos Lagos, como "Rei dos Bitcoins".

As investigações sobre Glaidson e seus cúmplices começaram no dia 28 de abril, quando agentes da Polícia Federal apreenderam R$ 7 milhões dentro de um helicóptero em Armação dos Búzios com destino a São Paulo. O dinheiro estava dentro da aeronave com Glaidson e a venezuelana Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, mulher e sócia dele, que fugiu para os Estados Unidos. O casal embarcava com três malas, onde o dinheiro foi encontrado.



Depois da prisão do ex-garçom, a PF descobriu cerca de R$ 15,3 milhões em dinheiro vivo. Ele teria movimentado, em seis anos, cerca de R$ 38 bilhões. A polícia desvendou ainda que o preso é ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) e que fez inúmeras doações para a entidade religiosa.

Ainda segundo levantamento da Receita Federal, as transferências do acusado à Iurd foram de aproximadamente R$ 29 milhões entre 2018 e 2020. A igreja, porém, confirma ter recebido valores ainda mais altos, de R$ 72,3 milhões, entre 4 de maio de 2020 a 12 de julho de 2021.