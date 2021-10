As fiscalizações de pessoas e de veículos dobraram, considerando o mesmo período do ano passado - Divulgação

Publicado 13/10/2021 11:42 | Atualizado 13/10/2021 11:44

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 44 pessoas por diversos crimes durante as fiscalizações do feriado prolongado, entre sexta (08) e terça-feira (12). Além disso, foram recuperados 26 veículos frutos de roubo ou furto. O balanço da PRF também mostrou que os condutores se mostraram mais prudentes durante o período, com uma queda de 11% nos acidentes de trânsito em comparação ao ano passado.

Houve diminuição de 28% no uso de bebida alcoólica durante a condução e as infrações de trânsito caíram 17,5%. Já o número de motoristas que utilizaram o celular enquanto dirigiam subiu 51%, taxa que preocupou a corporação.



“Essa é uma mudança comportamental que precisa ser tratada com mais intensidade”, destacou o superintendente da PRF no Rio, inspetor Romulo Silva.



As fiscalizações de pessoas e de veículos dobraram, considerando o mesmo período do ano passado. Houve um reforço nas fiscalizações, priorizando pontos e horários estratégicos onde há maior incidência de acidentes graves e criminalidade, conforme apontam as estatísticas da PRF. As equipes reforçaram os trechos das BRs 101-Norte (Niterói-Manilha), 101-Sul (Rio-Santos), 116 (Presidente Dutra) e 040 (Washington Luís).



Operação Égide

A PRF continua com a operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, que tem como objetivo a repressão ao crime nas rodovias federais. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do Rio. As equipes atuam no combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos e também ao tráfico de drogas e armas nas rodovias federais fluminenses.