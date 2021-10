Em função da partida, a concessionária vai ampliar a oferta de trens aos clientes durante a chegada ao estádio e dispersão do público - Divulgação/MetrôRio

Publicado 13/10/2021 13:27 | Atualizado 13/10/2021 13:29

Rio - O MetrôRio atuará com um esquema especial de funcionamento para o jogo entre Flamengo e Juventude nesta quarta-feira (13), a partir das 19h, no estádio do Maracanã. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da temporada de 2021.

Em função do jogo, a concessionária vai ampliar a oferta de trens aos clientes durante a chegada ao estádio e dispersão do público. Haverá ainda reforço do efetivo de segurança e de operadores de estação em todo o período, principalmente nas estações próximas ao estádio.

A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central). As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) vão operar normalmente até as 23h30.

Estações indicadas

Os acessos do estádio do Maracanã serão abertos três horas antes do jogo. Por isso, o MetrôRio recomenda que os torcedores se programem para antecipar a chegada ao local e ressalta que é importante verificar qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio.

Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), o MetrôRio indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (Linha 2).

Medidas preventivas adotadas pelo MetrôRio

De acordo com o MetrôRio, a empresa continua adotando medidas de prevenção a covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, que é informada por meio de avisos sonoros, publicações nas redes sociais, mensagens de áudio e vinhetas de vídeo no interior dos trens e placas informativas nos acessos às estações.

Ainda segundo a concessionária, todas as estações do sistema contam ainda com dispensadores de álcool gel instalados nos locais de uso comum, incluindo as plataformas, para utilização dos clientes.