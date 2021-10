A mulher transportava as armas em sua mala e uma delas tinha a numeração raspada - Divulgação

Publicado 13/10/2021 13:23

Rio - Uma jovem de 20 anos foi presa em flagrante pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (12) com quatro armas de fogo no momento em que embarcava para Belo Horizonte na Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio.

A mulher, que não resistiu à prisão, transportava as armas em uma mala. Dentre elas havia uma pistola com numeração raspada.

Natural do Espírito Santo, a acusada foi conduzida à superintendência da PF no Rio e, em seguida, encaminhada para o sistema prisional, onde responderá pelo crime de tráfico interestadual de armas de fogo. A pena para a prática desse crime pode chegar a 18 anos de prisão.