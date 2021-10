Filho do vereador assassinado - Marcos Porto

Filho do vereador assassinadoMarcos Porto

Publicado 13/10/2021 14:02 | Atualizado 13/10/2021 14:31

Familiares do vereador Sandro do Sindicato (Solidariedade), que foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (13), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estiveram no IML do município para reconhecer o corpo do parlamentar. O filho do vereador, Alexsandro Junior, disse que o pai era um homem 'família' e um exemplo para todos.

Alexsandro Junior, filho do vereador Sandro do Sindicato, assassinado nesta quarta-feira, em Duque de Caxias, afirma que o pai era um 'homem família'.#ODia



Crédito: Marcos Porto pic.twitter.com/GLzDOdv7Dv — Jornal O Dia (@jornalodia) October 13, 2021

"Ele é um cara muito família, um paizão, um cara que só queria casa. Ele dizia que era muito bom poder chegar em casa e dar um abraço. A gente sempre teve muito respeito por ele, ele sempre foi um exemplo enorme pra gente. A gente pedia a benção para ele, abraçava, eu como filho mais velho beija ele toda hora".

Alexsandro contou que o pai realizou um sonho ao ser eleito para vereador de sua cidade. "Ele vai ser uma lenda, fez uma história, ainda que breve e vai ser sempre lembrado. Ele realizou o sonho dele que era ser vereador no município de Duque de Caxias".



O filho do vereador assassinado esclareceu ainda que a van dirigida pelo pai era utilizada apenas para transporte de pessoas e objetos da igreja da qual o mesmo fazia parte.

O parlamentar, de 42 anos, foi atingido por tiros de fuzil. Ele é o terceiro vereador assassinado este ano na cidade. Ele estava em seu primeiro mandato e tinha como legenda o Solidariedade. Sandro estava em uma van quando foi baleado. O veículo estava na Estrada do Pilar, no bairro Pilar, em Duque de Caxias. Ele morreu na hora.

Segundo Marcos Silva Faria, irmão do vereador, ele estava indo para a Reduc, o local onde ele ajudava os trabalhadores. O vereador era muito conhecido por sua luta junto ao Sindicato dos Trabalhadores de Caxias. "Ele estava indo para a Reduc, ele sempre se reunia com trabalhadores, essa era uma causa pela qual ele lutava muito".

Marcos disse ainda que a notícia da morte do irmão pegou a todos de surpresa e afirma que Sandro não tinha desafetos e era muito querido. "Meu irmão era muito querido por todos. Se ele tivesse alguma desavença ou se estivesse sendo ameaçado eu saberia, nós éramos muito amigos. A família não faz ideia do que possa ter acontecido, mas acreditamos na justiça e esperamos que tudo seja esclarecido. Meu irmão vai deixar um legado".

O prefeito de Caxias, Washington Reis, disse, em entrevista à Rádio Tupi nesta manhã, que o governador Cláudio Castro entrou em contato quando soube do crime. "O governador Cláudio Castro na hora me ligou e já colocou toda a polícia pra investigar esse caso".



Sobre o trabalho do vereador, Reis disse que ele "sempre ajudou o governo na Câmara".



Em seu perfil nas redes sociais, Sandro do Sindicato publicava fotos de obras nas ruas do município. Ele, que era montador de estrutura metálica, foi eleito ano passado para o primeiro mandato com 3.247 votos.

O sepultamento de Sandro será ainda nesta quarta-feira, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Pilar. O horário ainda não foi confirmado.

Terceiro assassinato em seis meses

Sandro é o terceiro vereador morto no município em um intervalo de 10 meses. Em março, o vereador Danilo Francisco da Silva (MDB), conhecido como Danilo do Mercado, e o filho dele, Gabriel da Silva, de 25 anos, foram executados em plena luz do dia na Praça Jardim Primavera. Quem assumiu a cadeira do político foi a filha do traficante Fernandinho Beira-Mar, Fernanda Costa.

Em setembro, o ex-policial Joaquim José Quinze Santos Alexandre, o Quinzé, de 66 anos, foi morto a tiros na estrada São João-Caxias, no limite entre Caxias e São João de Meriti. No lugar dele, assumiu Elson da Batata (PL), que já foi preso por suposta agressão contra sua ex-esposa.

Reunião na Câmara



A Câmara de Vereadores de Duque de Caxias convocou para a tarde desta quarta, às 15h, uma reunião para cobrar providências das autoridades policiais. Em nota, a assessoria de imprensa informou que na reunião serão definidas ações a serem tomadas para a segurança dos vereadores. Andréa Santos Da Silva, conhecida como Andréia Conselheira (Solidariedade), de 51 anos, assume a cadeira de Sandro.



A Câmara emitiu ainda uma nota de pesar lamentando a morte do vereador.



O caso foi inicialmente registrado na 60ª DP (Campos Elíseos), mas a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu a investigação. Em nota, a Polícia Civil disse que a "Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e está no local. A ocorrência está em andamento".





Leia a nota na íntegra:



"É com extremo pesar que a Câmara Municipal de Duque de Caxias, em nome de todos os vereadores e servidores, comunica o falecimento do vereador Alexsandro Silva Faria, Sandro do Sindicato (Solidariedade), ocorrido nesta quarta-feira (13).



Eleito para seu primeiro mandato, em 2020, Sandro do Sindicato obteve 3.247 votos. Ele deixa como legado uma trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação ao trabalho e à família.



Ainda não há detalhes sobre o sepultamento. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor".