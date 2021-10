Alimentos arrecadados serão distribuídos na Sapucaí - Tomaz Silva/Agência Brasil; /Agência Brasil

Publicado 13/10/2021 16:16 | Atualizado 13/10/2021 16:20

Rio - Começa nesta quinta-feira, 14, às 9h, a venda para os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval Rio 2022. O evento está marcado para os dias 27 e 28 de fevereiro (domingo e segunda-feira), além de 5 de março quando se apresentam as campeãs, no Sambódromo, no Centro do Rio de Janeiro. A comercialização será totalmente online no link disponibilizado no site da Liesa (http://liesa.globo.com/ingressos/). Serão disponibilizados ingressos para todos os setores: arquibancadas especiais, turísticas numeradas do setor 9 e as cadeiras individuais do setor 12. Cada CPF poderá comprar até quatro ingressos por dia de evento (domingo e segunda-feira) e até 10 ingressos para o sábado das Campeãs. Com valores do ingresso inteiro variando entre R$ 160,00 e R$ 500, o pagamento poderá ser parcelado, em até quatro vezes, nos cartões de crédito das bandeiras Elo, Vista e Mastercard.



“Estamos trabalhando para que 2022 tenha o melhor Carnaval de todos os tempos. Serão dias de muita festa e alegria, ao melhor jeito brasileiro e que encanta não apenas ao público interno, mas também aos nossos turistas, que nos prestigiam. Vamos encantar o mundo com o retorno do melhor espetáculo de todos”, afirma Jorge Perlingeiro, presidente da Liesa.



“Se era bom, agora será ainda melhor. A Avenida do Samba estará prontíssima para receber todo os seus visitantes. Enquanto este dia não chega, estamos nos bastidores garantindo que a produção esteja impecável para os dias de folia na Sapucaí”, garante Gabriel David, diretor de Marketing da Liesa.



Garantindo a segurança do público na compra, não haverá venda presencial. A retirada dos ingressos acontecerá dos dias 14 a 26 de fevereiro de 2022 e nos dias 03 e 04 de março de 2022 na Central Liesa de Atendimento e Vendas. Para retirar, o comprador deverá ir ao local indicado, no período determinado no momento da compra, e apresentar um documento de identificação com foto; o comprovante de compra e o cartão de crédito utilizado para o pagamento.



Os desfiles seguirão todos os protocolos determinados pelos órgãos competentes. Caso o evento não aconteça na data estabelecida, em virtude da pandemia da Covid-19, a RIOTUR e a Prefeitura do Rio já determinaram que a festa será realizada no segundo fim de semana de julho de 2022.



Para os interessados em efetuar a compra, a organização recomenda que seja feito um cadastro prévio no site https://www.totalacesso.com/ para criação de login e senha, condição indispensável para compra.

