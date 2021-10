Rio de Janeiro

'Ele era um homem de família', diz filho de vereador assassinado em Duque de Caxias

Parentes e amigos de Sandro do Sindicato, morto nesta quarta-feira (13), estiveram no IML para reconhecer o corpo do político. Sepultamento será realizado no fim da tarde

Publicado 13/10/2021 14:02 | Atualizado há 60 minutos