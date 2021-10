Rio das Ostras Jazz & Blues Festival - Foto: Reprodução / Cezar Fernandes

Rio das Ostras Jazz & Blues FestivalFoto: Reprodução / Cezar Fernandes

Publicado 13/10/2021 16:15

Rio - Rio - Entre os dias 12 e 15 de novembro, Rio das Ostras vai receber o maior festival gratuito de jazz e blues da América Latina. Por ser um evento-teste, o público do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival deverá fazer o credenciamento antecipado e apresentar o comprovante de imunização com as duas doses. O uso de máscara de proteção contra a covid-19 e a proteção do distanciamento de um metro serão obrigatórios durante o evento.

Até o momento, os nomes confirmados para esta edição são Eric Gales, Jon Cleary, Roosevelt Collier, Delvon Lamarr, Keith Dunn, Chris Potter, Hamilton de Holanda, Nico Rezende e Lancaster. Serão quatro dias de show com um palco na Praia da Boca da Barra, além de palestras, workshops e oficinas com músicos e profissionais da área.

Os quatro dias de evento serão gratuitos e acessíveis aos portadores de deficiência física. Este ano, a organização do festival tem como meta gerar o menor impacto ambiental possível, além de estimular a geração de emprego e renda.

“O Festival contribui para incentivar o turismo, impactando a economia da cidade graças à injeção de capital durante os quatro dias de Festival, com média de R$ 9 milhões por edição, comprovados por pesquisas que são realizadas há quatro anos pela FGV e SEBRAE”, explica o responsável pela organização do evento, Stenio Mattos.

Programação 2021:

DIA 12 – Sexta-Feira:

PALCO DE COSTAZUL

- Abertura às 20h com shows no ESPAÇO ARTHUR MAIA (Casa do Jazz) 02 Bandas de Rio das Ostras e Região do Norte Fluminense.

Shows no palco principal a partir das 20h30:

- 0RQUESTRA de SOPROS de R.O.

- BANDA NOVOS TALENTOS DE R.O MACAHIBA

- AZYMUTH e DJ’ NUTH

- KEITH DUNN & SIMI BROTHERS Blues Band (USA)

DIA 13 – Sábado:

Palco Iriry

- Show às 14h – ROOSEVELT COLLIER (USA)

Palco Boca da Barra

- Show às 17h – KEITH DUNN & SIMI BROTHERS Blues Band (USA)

Palco Costazul

- Abertura às 20h com shows no ESPAÇO ARTHUR MAIA (Casa do Jazz) - 02 Bandas de Rio das Ostras e Região do Norte Fluminense.

Shows no palco principal a partir das 20h30:

- NICO REZENDE Jazz Quarteto Tributo a Chet Baker

- DELVON LAMAAR (USA)

- JON CLEARY (USA)

- ERIC GALES (USA)

DIA 14 – Domingo:

Palco Iriry

- Show às 14h – JON CLEARY (USA)

Palco Boca da Barra

- Show às 17h – DELVON LAMAAR (USA)

Palco Costazul

- Abertura às 20h com shows no ESPAÇO ARTHUR MAIA (Casa do Jazz) - 02 Bandas de Rio das Ostras e Região do Norte Fluminense.

Shows no palco principal a partir das 20h30

- BANDA DE R.O. CIDA GARCIA

- HAMILTON de HOLANDA trio CHRIS POTTER (USA)

- ROOSEVELT COLLIER (USA)

- BANDA BLACK RIO

DIA 15 – SEGUNDA-FEIRA:

Palco Iriry

- Show às 14h – ERIC GALES (USA)

Palco Boca da Barra

- Show às 17h – HAMILTON de HOLANDA trio CHRIS POTTER (USA)

Palco Costazul

- Abertura às 20h com shows no ESPAÇO ARTHUR MAIA (Casa do Jazz) - 02 Bandas de Rio das Ostras e Região do Norte Fluminense.

Shows no palco principal a partir das 20h:

- BANDA DE R.O. SEGUNDO SET

- SOFIA FARAH – Rio das Ostras

- ALÁMO LEAL BLUES BAND

- LANCASTER

PALCOS

COSTAZUL [20h30] - Palco principal do festival, abriga uma praça de alimentação com restaurantes e bares, quiosques de produtos artesanais da cidade, venda de CDs, revistas e camisetas e telão que transmite os shows ao vivo, uma área especial de acessibilidade e área para motorhomes. Ainda em Costazul, há o Espaço Arthur Maia e o Clube do Vinil. No local, também serão vendidos instrumentos fabricados em uma luteria por adolescentes que fazem parte de um projeto da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

BOCA DA BARRA [17h15] - Praia de enseada, próxima ao centro da cidade, com uma das melhores vistas do pôr-do-sol de Rio das Ostras e região. Conta também com uma infraestrutura de quiosques e restaurantes que passou recentemente por um processo de revitalização.

LAGOA DE IRIRY [14h15] - No palco da Lagoa de Iriry, o público estará lado a lado com o artista em um anfiteatro circundado por vegetação típica de restinga. A Lagoa de Iriry fica no Jardim Bela Vista, em Costazul.