Jovem Vinicius Matheus foi solto da Cadeia Pública de Benfica nesta quarta-feira - Foto de Maíra Coelho / Agência O Dia

Rio - Após nove dias preso por um engano da Justiça do Rio , o jovem Vinicius Matheus Barreto Teixeira, de 21 anos, enfim, conseguiu sair da cadeia José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, no início da tarde desta quarta-feira. A juíza Juliana Ferraz Krykthtine, em exercício na 4ª Vara Criminal de Niterói, determinou o relaxamento da prisão de Vinicius.

"Não vislumbro nenhuma necessidade da manutenção da custódia cautelar do réu, até porque juntou nos autos comprovante de residência e cópia da carteira de trabalho. Não foi possível identificar nenhum indício de prova em face do réu, até o presente momento, principalmente da análise detida das interceptações telefônicas constantes dos autos", disse a juíza em sua decisão.



"Cabe destacar que a identificação e qualificação de todo em qualquer investigado é feita pela Polícia Civil e confirmada pelo Ministério Público, titular da ação penal por previsão constitucional, quando do oferecimento da denúncia. Nos presentes autos não foi diferente. Não cabe ao Poder Judiciário investigar, nem mesmo identificar e qualificar os réus", concluiu.



Vinicius Matheus Barreto Teixeira foi preso por engano acusado de ser filho do traficante Messias Gomes Teixeira, conhecido como "Feio" Divulgação

Também nesta quarta-feira, a Polícia Civil do Rio informou que vai abrir um procedimento disciplinar para depurar o caso que envolve a prisão de Vinícius. O jovem já está a caminho de casa, em Macaé, ao lado dos pais.

Vinicius foi apontado de ser filho do traficante Messias Gomes Teixeira, homônimo do seu pai, mas a família denunciou a ilegalidade da sua prisão por associação ao tráfico de tóxicos ao ser confundido com o filho do traficante Messias Barreto Teixeira, o "Feio". O traficante está preso desde 2018 e é responsável pelo tráfico de drogas do Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio. Já o pai do jovem é funcionário de uma empresa que realiza transporte de equipamentos na cidade.

Os pais do jovem estiveram em frente ao presídio durante os dias de feriadão. Eles conseguiram, de forma extraordinária, visitar o filho. O pai e a mãe estavam aliviados e esperançosos por um final feliz e garantiram que o jovem estava mais calmo e confiante que a justiça seria feita.

